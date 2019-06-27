Главный тренер "Порту" заинтересован в работе с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. Напомним, Рафаэль Бенитес с 2016 года руководит "сороками" и покидает клуб по истечении контракта 30 июня. Вклубе отмечают, что их устраивает кандидатура 44-летнего португальца.

Консейсау возглавил "Порту" в июне 2017 года, а на следующий год выиграл чемпионат Португалии.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр