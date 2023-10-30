Главный тренер «Ноттингема» Купер назвал причину крупного поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Ноттингема» Стив Купер считает, что пропущенные мячи в матче 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:0) стали результатом плохой работы в обороне.

«Мы должны были сделать поле как можно компактнее. Замысел был в этом, нельзя давать «Ливерпулю» пространство. Пропустив два гола в первом тайме, мы загнали себя в сложное положение, из которого уже нельзя было выбраться», — цитирует слова Купера BBC Sport.

После 10 туров АПЛ «Ноттингем» идет на 16-й строчке, набрав 10 очков в 10 матчах.