Форвард «Ман Сити» Холанн назвал игру против «МЮ» лучшей в сезоне АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победный матч 10-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0). В этой встрече норвежец оформил дубль.
«Была ли это лучшая игра «Сити» в сезоне? Я думаю, да — с точки зрения контроля игры и футбола, в который мы хотим играть. Было непросто, но невероятно то, как нам удалось продолжать идти вперед.
Особенная победа. Вообще, мы заработали три очка. Требуется стабильность на протяжении всего сезона. Надо набирать очки каждую неделю«, — цитирует Холанна BBC.
«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.
В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|10
|8
|0
|2
|22-7
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|МЮ
|10
|5
|0
|5
|11-16
|15
|
9
|Вест Хэм
|10
|4
|2
|4
|16-17
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|9-16
|12
|
15
|Эвертон
|10
|3
|1
|6
|10-14
|10
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|2 : 1
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|3 : 1
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|1 : 1
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 0
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|8
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1