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Сегодня, 22:15

Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал гол Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал красивый гол полузащитника Алехандро Гарначо в матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0). Футболист забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя.

«Возможно, мы увидели лучший гол сезона. Дело не только в ударе — до него команда также здорово разыгрывала мяч. Завершение получилось просто фантастическим», — сказал в интервью Sky Sports тен Хаг.

Ранее Гарначо также прокомментировал свой гол.

В этом сезоне 19-летний футболист забил 1 гол в 11 матчах АПЛ.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Алехандро Гарначо
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Гарначо — о голе «Эвертону»: «Честно говоря, я не могу в это поверить. Я сказал: «Боже мой!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 1 : 2
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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