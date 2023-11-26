Гарначо — о голе «Эвертону»: «Честно говоря, я не могу в это поверить. Я сказал: «Боже мой!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо прокомментировал свой гол в матче 13-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:0). Футболист забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя.

«Честно говоря, я не могу в это поверить. Я сказал: «Боже мой!» Я не видел, как забил, я просто слушал толпу... Это все еще ноябрь, но, возможно, это один из лучших голов сезона», — сказал Sky Sports.

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.