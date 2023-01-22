Тен Хаг: «Ван-Биссака делает большие успехи, его прогресс очень заметен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике Аароне Ван-Биссаке.

«Он тренируется и делает большие успехи. Он был в плохой форме, было много травм. Во время паузы многое изменилось. Ван-Биссака много работал на сборах. Его прогресс очень заметен», — цитирует Goal тен Хага.

Защитник играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Соглашение 25-летнего англичанина с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Ван-Биссака провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.