Главный тренер «Челси» Поттер: «Нам нужно продолжать работать. Я увидел прогресс»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о низкой результативности своей команды в текущем сезоне.

«Нам нужно продолжать работать. Чем стабильнее мы становимся, чем больше игроков восстанавливаются после травм, тем больше у нас возникает понимания внутри команды. Конечно, нам нужно создавать больше моментов. Это важный процесс и в прошедшем матче я увидел прогресс», — приводит слова Поттера Talksport.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.