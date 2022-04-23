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Рангник о перестройке «Манчестер Юнайтед»: «В медицине это можно сравнить с операцией на сердце»

Рангник сравнил перестройку «Манчестер Юнайтед» с операцией на сердце
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, сколько времени нужно клубу для перестройки.

«Для меня недостаточно сделать какие-то мелкие поправки, сделать косметические — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — В медицине это можно сравнить с операцией на сердце. Изменить лучше большие элементы, чем несколько маленьких или незначительных. Если это произойдет и все осознают, что это должно произойти, и если люди захотят работать сообща, тогда это имеет смысл».

По словам тренера, для перестройки клуба не нужно два или три года.

«Это может произойти в течение одного года. Другие клубы неподалеку отсюда показали, что это не занимает два, три или четыре года. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон», — сказал он.

После 32 туров английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-rangnick-news-squad-23758099?kop=

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
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Ливерпуль

 22
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Сон Хын Мин

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 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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