Рангник о перестройке «Манчестер Юнайтед»: «В медицине это можно сравнить с операцией на сердце»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, сколько времени нужно клубу для перестройки.

«Для меня недостаточно сделать какие-то мелкие поправки, сделать косметические — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — В медицине это можно сравнить с операцией на сердце. Изменить лучше большие элементы, чем несколько маленьких или незначительных. Если это произойдет и все осознают, что это должно произойти, и если люди захотят работать сообща, тогда это имеет смысл».

По словам тренера, для перестройки клуба не нужно два или три года.

«Это может произойти в течение одного года. Другие клубы неподалеку отсюда показали, что это не занимает два, три или четыре года. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон», — сказал он.

После 32 туров английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.