Месут Озил поддержал Гарри Магуайра, которому угрожали взорвать дом

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, которому пришли угрозы взорвать дом.

«Это безумие. Футбол не может быть настолько серьезным, чтобы игроку и его семье угрожали. У меня шок. Иногда футбол пробуждает в людях худшее. Надеюсь, все причастные к этому будут наказаны», — написал немец в своих соцсетях.

Ранее Магуайр по электронной почте получил письмо, в котором было сказано, что в доме, в котором он живет со своей невестой и двумя детьми, может быть взорван. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.