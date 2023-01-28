Тен Хаг об игре Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер! Просто дело в уверенности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Макурса Рэшфордва в нынешнем сезоне.

25-летний Рэшфорд забил уже 18 голов за «Юнайтед» в этом сезоне, включая 10 в 10 последних матчах.

«Я не Гарри Поттер! Просто дело в уверенности. Каждый игрок должен обладать собственной уверенностью в себе. Он сражался ради этого, он вкладывался в это.

Конечно, мы с моим тренерским штабом устанавливаем структуры, особенно в плане игровых действий. Эта рутина ему необходима, чтобы выходить на правильные позиции.

Но в конце концов это зависит от самого игрока, и когда игрок обладает этой уверенностью, тогда он может играть в свой лучший футбол. Очевидно, что в данный момент Маркус находится в очень хорошей форме», — цитирует Тен Хага The Telegraph.