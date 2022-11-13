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13 ноября, 22:33

Тен Хаг — о победе над «Фулхэмом»: «Должны были забивать больше голов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1).

«В первом тайме мы играли довольно-таки хорошо и должны были забивать больше голов. Но два тайма никогда не бывают одинаковыми, и футбол меняется. «Фулхэм» стал играть все лучше и лучше, все больше доминировать, создавать моменты. Победа связана с верой в то, что всегда можно забить. Я очень рад, что снова сработала замена — речь не только про 11 игроков, нужна команда, чтобы выигрывать трофеи. А это то, чего мы хотим», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии. «Фулхэм» находится на девятой строчке (19 очков).

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
Эрик тен Хаг
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 2
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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