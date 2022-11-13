Тен Хаг — о победе над «Фулхэмом»: «Должны были забивать больше голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1).

«В первом тайме мы играли довольно-таки хорошо и должны были забивать больше голов. Но два тайма никогда не бывают одинаковыми, и футбол меняется. «Фулхэм» стал играть все лучше и лучше, все больше доминировать, создавать моменты. Победа связана с верой в то, что всегда можно забить. Я очень рад, что снова сработала замена — речь не только про 11 игроков, нужна команда, чтобы выигрывать трофеи. А это то, чего мы хотим», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очка и занимает пятое место в чемпионате Англии. «Фулхэм» находится на девятой строчке (19 очков).