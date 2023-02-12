Тен Хаг: «Рэшфорд — один из лучших футболистов в Европе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в матче 23-го тура АПЛ против «Лидса» (2:0).

«Рэшфорд — один из лучших футболистов в Европе. Это совершенно точно. Я был убежден в этом с самого начала. Я очень рад работать с ним и могу добиться от него большего. У него очень большой потенциал.

Что я сказал ему после игры? Сказал: «Вот это выстрел!»

Снова мы показали, что мы команда. Мы единственная команда в Европе, играющая в четырех турнирах. Нужно использовать весь состав, каждый вносит свой вклад», — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 23 матчах 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), опередив имеющий две игры в запасе «Манчестер Сити».