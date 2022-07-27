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Сегодня, 21:56

Милинкович-Савич этим летом может стать игроком «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

По данным источника, римляне пока не получали официального предложения по игроку от «МЮ». Однако клуб намерен сделать его в ближайшее время. Кроме того, главный тренер «МЮ» Эирк тен Хаг ранее говорил, что до закрытия трансферного окна клуб хочет приобрести еще одного полузащитника.

В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
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