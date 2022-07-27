Милинкович-Савич этим летом может стать игроком «МЮ»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

По данным источника, римляне пока не получали официального предложения по игроку от «МЮ». Однако клуб намерен сделать его в ближайшее время. Кроме того, главный тренер «МЮ» Эирк тен Хаг ранее говорил, что до закрытия трансферного окна клуб хочет приобрести еще одного полузащитника.

В прошедшем сезоне хавбек провел в чемпионате Италии 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.