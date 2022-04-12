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Сегодня, 15:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью заявил, что покинет клуб по окончании сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью заявил, что не будет продлевать контракт с клубом и уйдет из команды летом на правах свободного агента.

«Возможно, после сезона-2018/19, когда мне пришлось поменять позицию, я потерял место в составе. Было тяжело восстановиться от этого, тем более, с учетом возраста. Тем не менее, я решил, что должен помочь клубу.
Буду ли я продлевать контракт? Не думаю. Почему? Я хочу играть. Я вернусь в Бразилию. Я принял это решение вместе с моей семьей, которая является для меня самым важным в жизни», — сказал Фернандинью на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Фернандинью выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 23 матчах за команду. Нынешний контракт 36-летнего бразильца действует до конца июня 2022 года.

Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

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 18 1 7
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