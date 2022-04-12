Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью заявил, что покинет клуб по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью заявил, что не будет продлевать контракт с клубом и уйдет из команды летом на правах свободного агента.

«Возможно, после сезона-2018/19, когда мне пришлось поменять позицию, я потерял место в составе. Было тяжело восстановиться от этого, тем более, с учетом возраста. Тем не менее, я решил, что должен помочь клубу.

Буду ли я продлевать контракт? Не думаю. Почему? Я хочу играть. Я вернусь в Бразилию. Я принял это решение вместе с моей семьей, которая является для меня самым важным в жизни», — сказал Фернандинью на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Фернандинью выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 23 матчах за команду. Нынешний контракт 36-летнего бразильца действует до конца июня 2022 года.