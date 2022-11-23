Гвардиола о продлении контракта с «Ман Сити»: «У меня здесь есть все, что мне нужно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом на два года.

«Я так рад остаться в «Манчестер Сити» еще на два года. Я не могу отблагодарить всех в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше.

Знаю, что следующий шаг клуба будет потрясающим в следующем десятилетии. Это произошло за последние десять лет, и это произойдет в следующие десять лет, потому что этот клуб очень стабилен.

С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Я не могу быть в лучшем месте. У меня все еще есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», — цитирует Пепа пресс-служба клуба.

Гвардиола возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Кубка английской лиги, а также дошел до финала Лиги чемпионов-2020/21, где уступил «Челси».