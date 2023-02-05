Гвардиола: «Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Мы здорово начали матч, как это часто бывает против «Тоттенхэма», но были наказаны за ошибку. При 0:1 уже пошла совсем другая игра. У нас были моменты, но, конечно, тяжело играть, когда теряешь мяч в переходных фазах. Мы упустили важные очки.

Непросто играть, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне. Мы играли хорошо, особенно поначалу, не хватало последнего паса, удара.

Рано или поздно наша статистика игр на стадионе «Тоттенхэма» изменится, но странно, что мы даже не забивали никогда. Мы даже промахивались с пенальти. Сложно найти объяснение.

Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем лишь о следующем матче — против «Астон Виллы», — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Сити» проиграл все пять матчей против «Тоттенхэма» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», не забив при этом ни одного гола.

Команда Хосепа Гвардиолы в последних пяти гостевых матчах с «Тоттенхэмом» пропустила семь мячей.