Уокер ответил критикам Холанна: «Никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил критикам нападающего «горожан» Эрлина Холанна после матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Никто ничего не говорит об Эрлине, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлин становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.

Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», — сказал Уокер после матча.

Холанн не забивал в последних двух матчах «Сити» — против «Тоттенхэма» и «Арсенала».

В этом сезоне на счету новрежца 27 матчей, 31 гол и 3 передачи.