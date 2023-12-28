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Сегодня, 15:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, как подслушал разговор игроков команды в самолете

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что гордится своей командой.

«Я подслушал их в самолете три дня назад. Они этого не знали и начали говорить об «Эвертоне». Я подумал: «Вау, это моя команда», — приводит Marca слова Гвардиолы.

Тренер также отметил, что игроки «Манчестер Сити» никогда не расслабляются после победных матчей.

«Когда часто выигрываешь, бывают спады. И в этом сезоне у нас было много проблем. Мы проиграли одну из последних двенадцати или тринадцати игр. Заслуженно. Но в остальных встречах мы выглядели лучше. Мне очень нравится, что у них есть желание попробовать еще раз. Они не говорят о том, насколько хороши, они думают о том, что будет дальше», — добавил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» (3:1) в 19-м туре чемпионата Англии. Команда Гвардиолы набрала 37 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2023/12/28/658d53dde2704eb4788b4586.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

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 16 1 6
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