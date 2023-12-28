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Сегодня, 15:10

«Челси» рассматривает Осимхена и Мартинеса в качестве зимнего усиления

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес входят в сферу интересов «Челси», сообщает 90min.

По информации источника, руководство «Челси» намерено совершить несколько трансферов в зимнее трансферное окно. В сферу интересов лондонского клуба входят форварды Осимхен и Мартинес, а также защитник «Астон Виллы» Мэтт Кэш, в котором «аристократы» видят замену Рису Джеймсу. В трансферном списке «Челси» значатся голкиперы Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Унаи Симон («Атлетик»).

На данный момент «Челси» с 25 очками в 19 матчах занимает 10-е место в АПЛ.

В этом сезоне 24-летний Осимхен провел за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. 26-летний Мартинес сыграл 16 матчей в серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.

Виктор Осимхен
Унаи Симон
Футбол
ФК Челси
Лаутаро Мартинес
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Холанн и Салах — в символической сборной АПЛ-2023 по версии ESPN

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, как подслушал разговор игроков команды в самолете
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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