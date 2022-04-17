Клопп: «Матч с «Сити» показал, что «Ливерпуль» вряд ли завоюет четыре трофея в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на завоевание четырех трофеев в нынешнем сезоне.

«Матч с «Манчестер Сити» показывает, что «Ливерпуль» вряд ли завоюет четыре трофея в нынешнем сезоне, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — У нас был невероятно сложный и интенсивный матч с «Манчестер Сити», а через три дня нам играть с «Манчестер Юнайтед». Затем, через несколько дней, мы встречаемся с «Эвертоном». Потом — с «Вильярреалом». Дальше — «Ньюкасл». Это невероятно напряженный график«.

По мнению тренера, «Ливерпуль» вряд ли победит во всех матчах.

«Теперь у нас есть финал Кубка Англии. Думаю, из-за этого матч с «Саутгемптоном» перенесут. Если я прав, то это означает, что мы встретимся с ними в середине недели. Так что, очень маловероятно. Но меня это совсем не волнует, если честно. Мы попытаемся выиграть следующую встречу. А дальше посмотрим», — сказал он.