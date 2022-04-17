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Сегодня, 11:00

Тен Хаг будет принимать участие в решении по будущему Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который возглавит «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, будет принимать участие в решении по будущему нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» есть люди, считающие, что с 37-летним португальцем стоит расстаться, потому что он не сможет прессинговать так много, как хочет тренер.

Отмечается, что непростой характер нападающего нравится не всем игрокам английского клуба.

При этом сам тен Хаг еще не решил, хочет ли видеть Роналду в «МЮ».

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с тен Хагом о четырехлетнем контракте.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10725005/Ten-Hag-pen-paper-four-year-deal-Man-United-week-questions-remain.html

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Де Хеа прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем»

Клопп: «Матч с «Сити» показал, что «Ливерпуль» вряд ли завоюет четыре трофея в этом сезоне»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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