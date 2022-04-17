Тен Хаг будет принимать участие в решении по будущему Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который возглавит «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, будет принимать участие в решении по будущему нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» есть люди, считающие, что с 37-летним португальцем стоит расстаться, потому что он не сможет прессинговать так много, как хочет тренер.

Отмечается, что непростой характер нападающего нравится не всем игрокам английского клуба.

При этом сам тен Хаг еще не решил, хочет ли видеть Роналду в «МЮ».

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с тен Хагом о четырехлетнем контракте.