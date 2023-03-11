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Сегодня, 18:30

Клопп о поражении от «Борнмута»: «Что я могу сказать? Это была не самая лучшая наша игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Борнмута» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Что я могу сказать? Это была не самая лучшая наша игра. Мы доминировали в первом тайме, но в основном мы вводили мяч в игру в неподходящий момент против компактной команды. Соперник делал все достаточно успешно, а мы плохо защищались. Затем, я думаю, мы неплохо начали второй тайм, потом заработали пенальти и не забили его, а после этого мы очень торопились и не создали достаточно моментов, вот и все.

«Борнмут» борется за то, чтобы остаться в лиге, прекрасный клуб, прекрасный город, они хотят остаться и делают это для этого все возможное. Они заслужили три очка сегодня», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Борнмут» благодаря победе поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице АПЛ на 16-е (24 очка). «Ливерпуль» занимает пятую строчку с 42 очками.

ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
9
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
16
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
17
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
20
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
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11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 1 : 0
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 - : -
11.03 18:00
Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Ньюкасл – Вулверхэмптон
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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