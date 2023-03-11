«Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ после крупной победы над «МЮ»

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол в игре на 28-й минуте забил Филип Биллинг. На 69-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти.

«Борнмут» благодаря победе поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице АПЛ на 16-е (24 очка).

«Ливерпуль» занимает пятую строчку с 42 очками. В предыдущем туре команда разгромила «Манчестер Юнайтед» (7:0).