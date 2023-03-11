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Сегодня, 17:24

«Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ после крупной победы над «МЮ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Борнмут» — «Ливерпуль» — 1:0.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол в игре на 28-й минуте забил Филип Биллинг. На 69-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти.

«Борнмут» благодаря победе поднялся с последнего, 20-го места в турнирной таблице АПЛ на 16-е (24 очка).

«Ливерпуль» занимает пятую строчку с 42 очками. В предыдущем туре команда разгромила «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 15:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:0
Ливерпуль
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
10
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
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11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
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Эвертон – Брентфорд
 - : -
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Лидс – Брайтон
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Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
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Кр. Пэлас – Ман. Сити
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