Клопп о матче с «Брайтоном»: «Я не могу вспомнить игру хуже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:3).

«Полное разочарование. Поздравляю «Брайтон», они сыграли суперматч против плохого соперника. Сегодня мы действительно были не очень хороши, и я не могу вспомнить хороший этап, период или что-то в этом роде.

Мы пытались помочь ребятам с другой схемой, но ничего не вышло. Моя ответственность, я это знаю.

Сделать лучше должно быть легко, потому что это действительно низшая точка. Я не могу вспомнить игру хуже. Из этой игры мы не можем извлечь абсолютно ничего, кроме того, что не работает», — цитирует Клоппа BBC.

«Брайтон» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, потеснив «Ливерпуль» (28 очков) на восьмую позицию.