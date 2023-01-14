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Сегодня, 20:01

Английский арбитр объяснил, почему был засчитан гол Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывши арбитр АПЛ Питер Уолтон поддержал решение судейской бригады матча 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) засчитать первый гол «МЮ».

Он признал, что нападающий «Ман Юнайтед» в том моменте находился за линией офсайда, но подчеркнул, что футболист не принимал активного участия в развитие атаки и не мешал игроками «Ман Сити» в том моменте.

«Он не коснулся мяча и не мешал сопернику играть по мячу. Так что не нарушил никаких правил. Более того, Рэшфорд сыграл очень умно в этом моменте», — приводит слова арбитра BBC.

Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ», который в последний раз проигрывал 6 ноября 2022 года, набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.

14&nbsp;января. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Скандал в дерби Манчестера: гол «МЮ» засчитан ошибочно?

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
11
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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