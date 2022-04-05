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Сегодня, 17:06

Защитник «Арсенала» Тирни пропустит остаток сезона из-за травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни пропустит остаток сезона из-за травмы, которую получил в расположение сборной Шотландии.

Как сообщает The Athletic, футболист перенесет операцию на колене и уже не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне. Также под вопросом его участие в стыковых матчах чемпионата мира-2022 в составе сборной, которые должны пройти в июне.

В текущем сезоне Тирни провел за «Арсенал» 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: https://theathletic.com/news/kieran-tierney-to-miss-rest-of-arsenals-season-and-is-a-doubt-for-scotlands-world-cup-play-off/5DmjXQnfVn50/
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26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
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6.04 21:30
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Диогу Жота

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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П
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Эндрю Робертсон

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Трент Александр-Арнолд

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Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

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