Защитник «Арсенала» Тирни пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Арсенала» Киран Тирни пропустит остаток сезона из-за травмы, которую получил в расположение сборной Шотландии.

Как сообщает The Athletic, футболист перенесет операцию на колене и уже не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне. Также под вопросом его участие в стыковых матчах чемпионата мира-2022 в составе сборной, которые должны пройти в июне.

В текущем сезоне Тирни провел за «Арсенал» 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.