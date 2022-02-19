Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 26-го тура АПЛ.

«Это был не тот матч, когда от нас стоило ожидать слишком многого, — приводит слова Тухеля BBC. — Мы приехали после клубного чемпионата мира, у нас был 120-минутный матч в Кубке Англии, еще 120 минут мы сыграли в финале клубного чемпионата мира, где температура отличалась на 30 градусов».

По словам тренера, его подопечным противостоял хороший соперник, против которого непросто играть.

«Нам удалось победить, не пропустить, и мы это заслужили. Когда забиваешь в конце матча, это всегда удача, но для победы в любом случае нужно немного удачи. Но если удается победить, думать об этом слишком много не нужно», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 26 баллов и располагается на 13-й позиции.