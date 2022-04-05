Министр спорта Египта заявил, что Салах намерен подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Министр спорта Египта Ашраф Собхи заявил, что нападающий Мохамед Салах намерен подписать новый контракт с «Ливерпулем».

«Я посоветовал ему продолжить свой путь в другом клубе, кроме «Ливерпуля», но он сказал, что намерен продлить контракт», — приводит слова Собхи Sky Sports.

Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Diario Sport сообщало, что руководство «Ливерпуля» предложило египтянину трехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2021/22 Салах провел за «мерсисайдцев» 37 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.