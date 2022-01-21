Рангник высказался о возможном уходе Лингарда в «Ньюкасл»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу интереса «Ньюкасла» к полузащитнику Джесси Лингарду.

«Джесси отличный футболист. Нормально, что «Ньюкасл» им интересуется, но я не тот, кто этим занимается. Я бы был недоволен, если бы Джесси не остался в команде до конца сезона», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. В конце сезона он станет свободным агентом. Трансферная стоимость — 20 миллионов евро. В этом сезоне Лингард сыграл в 14 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.