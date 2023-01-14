Главный тренер «Брайтона» назвал фантастической игру футболистов в матче против «Ливерпуля»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби оценил игру команды в матче 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:0).

«Игроки сегодня действовали фантастически. Я думаю, мы провели отличный матч. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно стремиться к большему.

Теперь мы должны играть с «Лестером», и мы должны попытаться победить. Мы должны думать только так», — приводит слова тренера BBC.

«Ливерпуль» с 28 очками идет восьмым в турнирной таблице АПЛ, а «Брайтон» с 30 очками поднялся на 7-ю строчку.