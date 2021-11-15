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Болт: «Роналду спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче. Всю работу приходится делать одному человеку»

14:22
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче, — приводит слова Болта The National News. — Всю работу приходится делать одному человеку. Команда давно не играла хорошо. Все так вяло. Когда клуб возглавлял Фергюсон, приходилось побеждать, потому что он так требовал».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.thenationalnews.com/sport/other-sport/2021/11/15/usain-bolt-on-conte-man-united-and-why-his-100m-record-could-have-gone-horribly-wrong/

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