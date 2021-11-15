Болт: «Роналду спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче. Всю работу приходится делать одному человеку»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче, — приводит слова Болта The National News. — Всю работу приходится делать одному человеку. Команда давно не играла хорошо. Все так вяло. Когда клуб возглавлял Фергюсон, приходилось побеждать, потому что он так требовал».