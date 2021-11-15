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Дин Смит стал главным тренером «Норвича»

11:24
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Дин Смит назначен на пост главного тренера «Норвича», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два с половиной года.

«Я очень рад работать в «Норвиче» в премьер-лиге. Несомненно, за последние четыре с половиной года в этом футбольном клубе была проделана замечательная работа. С 16 лет я занимаюсь футболом. За это время у меня было четыре месяца отпуска, и мне это не понравилось. Здорово сразу же вернуться в клуб, который настроен на прогресс», — приводит слова Смита пресс-служба.

В начале сезона главным тренером «Норвича» был Даниэль Фарке. 6 ноября клуб объявил об отставке немецкого специалиста.

В текущем сезоне «Норвич» набрал 5 очков за 11 туров и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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