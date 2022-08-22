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Главный тренер «Аякса» — об интересе «МЮ» к Антони: «Мы играем в ЛЧ, а они, по-моему, нет»

Главный тренер «Аякса» Шредер прокомментировал интерес «МЮ» к нападающему Антони
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер прокомментировал возможный переход нападающего Антони в «Манчестер Юнайтед».

49-летний специалист уверен, что бразилец останется в «Аяксе».

«У меня хорошие чувства по этому поводу. Конечно, это сложно. Я понимаю парня. Но он играет за «Аякс», поэтому будет много клубов, которые стучатся в дверь. В конце концов, мы играем в Лиге чемпионов, а, по-моему, «Манчестер Юнайтед» — нет», — цитирует Шредера пресс-служба «Аякса».

Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит новое предложение по переходу 22-летнего бразильца. «Аякс» хочет за нападающего около 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.

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Манчестер Юнайтед
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19%

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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
6
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
7
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
8
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
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15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
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20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
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