Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер прокомментировал возможный переход нападающего Антони в «Манчестер Юнайтед».

49-летний специалист уверен, что бразилец останется в «Аяксе».

«У меня хорошие чувства по этому поводу. Конечно, это сложно. Я понимаю парня. Но он играет за «Аякс», поэтому будет много клубов, которые стучатся в дверь. В конце концов, мы играем в Лиге чемпионов, а, по-моему, «Манчестер Юнайтед» — нет», — цитирует Шредера пресс-служба «Аякса».

Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит новое предложение по переходу 22-летнего бразильца. «Аякс» хочет за нападающего около 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.