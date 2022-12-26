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Сегодня, 14:22

Эмери: «Хочу увидеть Коутинью на поле, с его качествами он может очень помочь «Астон Вилле»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике клуба Филиппе Коутинью.

«Когда я приехал сюда, у Коутинью было две или три тренировки. Он очень хорошо тренировался. Он был взволнован, пытаясь показать мне свои лучшие качества. Травма была неприятным моментом для всех, для него, для клуба, для команды. Теперь он тренируется каждый день, и я вижу, что он действительно хорош. Я ожидаю от Коутинью лучшего. Для него в понедельник особенный матч против «Ливерпуля», и я думаю, что он будет в составе. Он не готов играть 90 минут, но я хочу увидеть его на поле, с его качествами он может нам очень помочь», — цитирует Sky Sports Эмери.

30-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в 13 матчах за «Виллу» в нынешнем сезоне.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 26 декабря в 20.30 (мск).

Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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