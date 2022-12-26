Тен Хаг рассказал, что Магуайр возобновил тренировки после болезни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какие игроки, выступавшие на чемпионате мира в Катаре, могут пропустить первый официальный матч после перерыва.

«Игроки вернулись с чемпионата мира, они снова в клубе, и мы чувствуем, как они воодушевлены. Они набрались огромных впечатлений на мундиале, и мы ощущаем их энергию. Они с нетерпением ждут рестарта АПЛ. У нас были никоторые проблемы с заболевшими, например, с Гарри Магуайром, но сегодня он вернулся к тренировкам, и я этому рад. Что касается Варана и Мартинеса, их еще нет в клубе, но мы надеемся, что в скором времени они вернутся», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест» 27 декабря. Начало — в 23:00 по мск.

После 17 туров «МЮ» находится на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 26 очков.