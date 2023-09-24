Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:21

Клопп: «Во втором тайме мы доставили проблемы «Вест Хэму» и забили отличные голы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, доволен ли он игрой команды в матче 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Да, как и ожидалось, эта игра оказалась трудной. В первом тайме у нас были очень хорошие моменты, но нам не хватило контроля над ними. Но я думаю, что мы хорошо играли на разных отрезках матча. Когда они забили, я не был очень удивлен. Нам надо было лучше защищаться, это понятно. Но самое главное — необходимо полностью оставаться в игре, что мы и сделали во втором тайме. Мы гораздо лучше контролировали ситуацию, бросили им достойный вызов, доставили проблемы и забили отличные голы», — приводит пресс-служба клуба слова Клоппа.

«Ливерпуль» поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. Команда Клоппа одержала пятую победу подряд в АПЛ. 30 сентября красные встретятся с «Тоттенхэмом».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-press-conference-west-ham-win-incredible-nunez-goal-and-more
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
1
1
Читайте также
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс прокомментировал свой гол в ворота «Челси»

Артета — о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы хотели большего, но иногда нам не хватало хладнокровия при игре с мячом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 2
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 3 : 1
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 0 : 1
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 3 : 1
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 0 : 8
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости