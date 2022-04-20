Главный скаут «Манчестер Юнайтед» покинет свой пост. Он проработал в клубе 16 лет

Главный скаут «Манчестер Юнайтед» покинет свой пост после 16 лет работы в клубе

Главный скаут «Манчестер Юнайтед» Джим Лоулор в конце сезона покинет свой пост, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Специалист проработал в скаутском отделе клуба последние 16 лет.

Решение о расставании с Лоулором было принято после консультации с главным тренером команды Ральфом Рангником, который летом также покинет свой пост и будет занимать должность консультанта.

Джим Лоулор начал свою работу в «Юнайтед» перед стартом сезона-2005/06, когда тренером «красных дьяволов» был Алекс Фергюсон. До 2014 года Лоулор занимал должность главы аналитического отдела, после чего возглавил скаутский отдел манчестерского клуба.