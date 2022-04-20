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Сегодня, 15:58

Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно подписать 10 новых игроков для выхода на уровень «Ливерпуля»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ высказался о положении его команды.

«Поражение от «Ливерпуля» — отвратительное, разочаровывающее, унизительное. Нужно принять, что сейчас мы отстаем лет на шесть. Когда Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль», изменилась и вышла на новый уровень не только команда, но и весь клуб, да и весь город тоже.
Нам нужно то же самое. Что нужно «Манчестер Юнайтед», чтобы сократить отставание от «Ливерпуля». Если проанализировать ситуацию, то все не так сложно. Для меня очевидно, что нашей команде нужно от 6 до 10 новых футболистов. А перед тем, как их подписывать, надо определиться со стилем игры команды», — приводит Goal слова Рангника.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 76 очками в 32 играх лидирует в АПЛ.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/man-utd-humiliated-by-liverpool-as-rangnick-admits-premier/blt2e47e05c235533fa
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
2
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
19.05 22:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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