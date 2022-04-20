Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно подписать 10 новых игроков для выхода на уровень «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ высказался о положении его команды.

«Поражение от «Ливерпуля» — отвратительное, разочаровывающее, унизительное. Нужно принять, что сейчас мы отстаем лет на шесть. Когда Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль», изменилась и вышла на новый уровень не только команда, но и весь клуб, да и весь город тоже.

Нам нужно то же самое. Что нужно «Манчестер Юнайтед», чтобы сократить отставание от «Ливерпуля». Если проанализировать ситуацию, то все не так сложно. Для меня очевидно, что нашей команде нужно от 6 до 10 новых футболистов. А перед тем, как их подписывать, надо определиться со стилем игры команды», — приводит Goal слова Рангника.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 76 очками в 32 играх лидирует в АПЛ.