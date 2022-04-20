«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна летом

«Тоттенхэм» намерен сохранить в составе нападающего Гарри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте настаивает, что 28-летний англичанин — ключевой игрок команды. Лондонский клуб не только не собирается продавать футболиста, но и намерен подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях.

Нынешний договор Кейна с «Тоттенхэм» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.