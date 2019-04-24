Гэри Невилл назвал 6 игроков, которые не показывают свой уровень в "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал игроков, которые не показывают то, на что способны, в нынешнем составе. По мнению 44-летнего англичанина, Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку, Поль Погба, Антони Марсьяль и Давид Де Хеа заслуживают пристального внимания.

- Они могут лучше проявлять себя, но все в данный момент играют значительно ниже своего уровня, - цитирует Sky Sports Невилла.

Также он считает, что главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру стоит внести изменения в состав летом с учетом мнения Невилла.