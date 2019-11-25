Гэри Невилл: «МЮ» нужно 5-6 покупок"

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл выразил уверенность, что команде нужно серьезное усиление в трансферное окно. После 13 туров «МЮ» занимает девятое место в таблице с 17 очками.

— Им нужен нападающий, нужно два полузащитника, нужен левый защитник. Всего нужно 5-6 подписаний, — цитирует Daily Mirror Невилла. — Они ничего не смогут сделать до января или до лета. Но им нужно усиление. Полузащита — сейчас проблема для «МЮ», будем откровенны, особенно после травмы Погба. Проблема в том, что у полузащиты недостаточно хороший уровень.