«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:0. Единственный мяч в дополнительное время провел Скотт Мактоминэй. Хавбек забивает уже в третьей игре подряд.

«МЮ» стал вторым четвертьфиналистом турнира. Ранее 9 февраля «Борнмут» одолел «Бернли» со счетом 2:0.

Кубок Англии

1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Мактоминэй, 97.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес (Шоу, 90), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 90), Матич (Бруну Фернандеш, 73), Фред, ван де Бек (Мактоминэй, 73), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 86).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна (Диоп, 16. Фредерикс, 46), Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Нобл, Пабло Форнальс (Бенрама, 88), Соучек, Райс, Ярмоленко (Одубеко, 54. Лансини, 112), Боуэн (Джонсон, 46).

Судья: Тирни.

9 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».