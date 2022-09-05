Невилл считает, что Холанн в будущем может стать обладателем «Золотого мяча»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Должен сказать, что я очень впечатлен им. Обычно такие игроки переходят в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону». Криштиану Роналду, выступал за «Манчестер Юнайтед», или, например, Тьерри Анри в «Арсенале», но они не рассчитывали стать лучшими игроками мира, они просто стали таковыми, играя в АПЛ. Что касается Холанда, от него ты ожидаешь, что он пойдет дальше, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим футболистом в мире. Такого давно не было в АПЛ, это потрясающе», — приводит Sky Sports слова Невилла.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

В текущем сезоне норвежский форвард провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов в АПЛ и отдал 1 результативную передачу.