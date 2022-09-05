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5 сентября, 20:25

Невилл считает, что Холанн в будущем может стать обладателем «Золотого мяча»

Алексей Еремин
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Должен сказать, что я очень впечатлен им. Обычно такие игроки переходят в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону». Криштиану Роналду, выступал за «Манчестер Юнайтед», или, например, Тьерри Анри в «Арсенале», но они не рассчитывали стать лучшими игроками мира, они просто стали таковыми, играя в АПЛ. Что касается Холанда, от него ты ожидаешь, что он пойдет дальше, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим футболистом в мире. Такого давно не было в АПЛ, это потрясающе», — приводит Sky Sports слова Невилла.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

В текущем сезоне норвежский форвард провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов в АПЛ и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12690345/gary-neville-brands-erling-haaland-as-unfair-and-compares-man-city-striker-to-james-bond-villain
Гари Невилл
Криштиану Роналду
Тьерри Анри
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
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 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
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Борнмут – Брайтон
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Лестер – Астон Вилла
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 - : -
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Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
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Эрлин Бреут Холанн

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 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
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Ливерпуль

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