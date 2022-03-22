Артета положительно отозвался об Обамеянге при переходе в «Барселону»

Артета дал положительную характеристику Обамеянгу перед его переходом в «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру экс-игрока команды Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселоне», в которую о перешел в зимнее трансферное окно в 2022 году, пишет Daily Mail.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави звонил Артете перед его переходом в «Барсу», в телефонном разговоре наставник лондонцев положительно отозвался об Обамеянге.

Ранее в СМИ писали, что «Арсенал» футболист покинул из-за конфликта с главным тренером.

32-летний форвард в 7 матчах за каталонцев в ла лиге забил 7 голов и сделал 1 ассит.