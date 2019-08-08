Гари Невилл назвал Лукаку толстым

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из английского клуба в "Интер".

"Он сам признавал, что у него проблемы с лишним весом, - написал Невилл в Twitter. - Он весит больше 100 килограмм! И в таком виде собирается играть. Уверен, он будет забивать и добьется успеха в "Интере". Но непрофессионализм - штука заразная".

Ранее 26-летний бельгиец отказывался тренироваться в Англии и настаивал на трансфере в другой клуб. Лукаку поддерживал форму в "Андерлехте".

В сезоне-2018/19 форвард сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.