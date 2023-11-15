Футболку Бобби Чарльтона с ЧМ-1966 продали на аукционе за 59 тысяч фунтов стерлингов

Футболка сборной Англии, которую носил Бобби Чарльтон в полуфинале чемпионата мира 1966 года, была продана на аукционе, сообщает BBC. В ней он забил оба гола в полуфинальном матче против Португалии (2:1).

Футболка была продана на онлайн-аукционе Hansons Auctioneers частному лицу за 59 040 фунтов стерлингов.

Бывший футболист умер в прошлом месяце в возрасте 86 лет, его похороны состоялись в понедельник в Манчестерском соборе. Как стало известно в ходе расследования, смерть наступила после падения в доме престарелых в Чешире.

Бобби Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времен, выиграв чемпионат мира, Кубок европейских чемпионов (ныне Лигу чемпионов), первый дивизион Англии, Кубок Англии и «Золотой мяч». За карьеру он сыграл 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов. На клубном уровне он 17 лет провел в «Манчестер Юнайтед» — 758 матчей и 249 голов.