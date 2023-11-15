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Футболку Бобби Чарльтона с ЧМ-1966 продали на аукционе за 59 тысяч фунтов стерлингов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболка сборной Англии, которую носил Бобби Чарльтон в полуфинале чемпионата мира 1966 года, была продана на аукционе, сообщает BBC. В ней он забил оба гола в полуфинальном матче против Португалии (2:1).

Футболка была продана на онлайн-аукционе Hansons Auctioneers частному лицу за 59 040 фунтов стерлингов.

Бывший футболист умер в прошлом месяце в возрасте 86 лет, его похороны состоялись в понедельник в Манчестерском соборе. Как стало известно в ходе расследования, смерть наступила после падения в доме престарелых в Чешире.

Бобби Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времен, выиграв чемпионат мира, Кубок европейских чемпионов (ныне Лигу чемпионов), первый дивизион Англии, Кубок Англии и «Золотой мяч». За карьеру он сыграл 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов. На клубном уровне он 17 лет провел в «Манчестер Юнайтед» — 758 матчей и 249 голов.

Бобби Чарльтон. Умер Бобби Чарльтон. Он пережил авиакатастрофу и стал чемпионом мира, а дома у него висел портрет Яшина
Бобби Чарльтон
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

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Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
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Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

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