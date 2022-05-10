Футболистка «Челси» Абдуллина прокомментировала победу в английской суперлиге

Футболистка «Челси» Алсу Абдуллина прокомментировала победу в английской суперлиге.

«Эмоции переполняют! До последнего была упорная гонка с лондонским «Арсеналом», и я безумно рада, что в итоге именно мы завоевали чемпионство. Счастлива играть за «Челси» вместе с лучшими футболистками Англии, прогрессировать и расти. Уверена, команда будет продолжать в том же духе и завоеывать новые трофеи!» — написала Абдуллина в Telegram-канале.

«Челси» выиграл женский чемпионат Англии по футболу сезона-2021/22. 8 мая в последнем туре женской суперлиги команда из Лондона обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.