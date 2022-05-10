«Ливерпуль» готов отпустить Окслейда-Чемберлена летом

«Ливерпуль» готов отпустить полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена летом. Клуб не планирует предлагать 28-летнему англичанину новый контракт, сообщает The Telegraph.

Действующий контракт Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Окслейда-Чемберлена 29 матчей, в которых он провел на поле в среднем 52 минуты за игру и забил 3 гола. Он не выходил на поле с 20 марта.

Многие команды в АПЛ заинтересованы в приобретении Окслейда-Чемберлена, если «красные» позволят ему уйти этим летом.