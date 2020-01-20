«Футбол сошел с ума». Кин не понимает, почему гол Фирмину в ворота «МЮ» был отменен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказал несогласие с решением арбитра не засчитать гол «Ливерпуля» в ворота «МЮ» в матче чемпионата Англии. После использования ВАР был отменен гол Роберту Фирмину. Судьи решили, что Виргил ван Дейк сфолил на Давиде де Хеа. «Ливерпуль» выиграл матч со счетом 2:0.

— Это был ключевой момент, — цитирует ирландца Sky Sports. — Почему был отменен гол — это за гранью моего понимания. Он (ван Дейк — Прим." «СЭ») смотрел на мяч. Де Хеа уже делал такое раньше. Думаю, что имеет место мягкость по отношении к нему. Эта игра сошла с ума.