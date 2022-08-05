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Сегодня, 17:58

«Фулхэм» ведет переговоры о покупке нападающего «Ромы» Клюйверта

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фулхэм» ведет переговоры о покупке нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта, сообщает Evening Standard.

Генеральный директор римского клуба Тиаго Пинто уже отправился в Лондон, чтобы оформить трансфер Клюйверта стоимостью около 8 миллионов фунтов.

Прошлый сезон Джастин, сын бывшего нападающего «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, отыграл на правах аренды за французскую «Ниццу», где забил шесть голов в 29 матчах.

Добавим, что «Рома» получила права на Клюйверта в 2018 году, купив игрока у «Аякса» за 19 миллионов евро.

Джастин Клюйверт
ФК Рома
ФК Фулхэм
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