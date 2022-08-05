«Фулхэм» ведет переговоры о покупке нападающего «Ромы» Клюйверта
«Фулхэм» ведет переговоры о покупке нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта, сообщает Evening Standard.
Генеральный директор римского клуба Тиаго Пинто уже отправился в Лондон, чтобы оформить трансфер Клюйверта стоимостью около 8 миллионов фунтов.
Прошлый сезон Джастин, сын бывшего нападающего «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, отыграл на правах аренды за французскую «Ниццу», где забил шесть голов в 29 матчах.
Добавим, что «Рома» получила права на Клюйверта в 2018 году, купив игрока у «Аякса» за 19 миллионов евро.
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|0-0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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|0-0
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|0
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|0-0
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|0-0
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8
|Лестер
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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13
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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